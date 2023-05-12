بطاقة ايداع بالسجن بحق عبد المجيد الزار

اصدر قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية تونس 1 الجمعة بطاقة ايداع بالسجن في حق الرئيس السابق للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وفق اذاعة موزاييك.

وتأتي بطاقة الايداع اثر شكاية تقدم بها ضده الممثل القانوني لاتحاد الفلاحين بخصوص تواصل استعماله للسيارة الادارية لمنظمة الفلاحين رغم مغادرته رئاستها وفق عريضة شكاية.



واوقف الزار السبت الماضي بالمكنين على خلفية منشور تفتيش صادر في حقه لفائدة فرقة الشرطة العدلية بالمروجات.



