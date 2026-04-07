أسعار الوقود في ألمانيا تواصل الارتفاع رغم "قاعدة الساعة 12"

وكالات -

أعلن نادي السيارات الألماني اليوم الثلاثاء أن الديزل سجل مستويات قياسية جديدة لليوم السادس على التوالي، كما اقترب سعر البنزين أيضا من الرقم القياسي المسجل في مارس 2022.وبلغ متوسط سعر لتر البنزين من نوع "سوبر إي10" الأرخص والأكثر شيوعا 2.192 يورو يوم الاثنين، أي أقل بمقدار 1.1 سنت عن الرقم القياسي لعام 2022، فيما وصل سعر لتر الديزل إلى 2.443 يورو.ورغم ذلك، كان معدل ارتفاع الأسعار أقل حدة مقارنة بالأيام السابقة، حيث زاد سعر "إي10" بمقدار 0.1 سنت فقط، والديزل بمقدار 0.3 سنت، بعد أن سجلت الأسعار الأسبوع الماضي زيادات يومية بلغت عدة سنتات أحيانا.وبالمقارنة مع اليوم الأخير قبل تطبيق قاعدة الساعة 12 في الأول من أفريل، ارتفع سعر "إي10" منذ ذلك الحين بمقدار 8.5 سنت لكل لتر، والديزل بـ12.7 سنت. أما مقارنة بأسعار ما قبل اندلاع الحرب، فكانت الزيادة أكبر بكثير، إذ تجاوزت 41 سنتا للبنزين وحوالي 70 سنتا للديزل.وتنص القاعدة الجديدة على ألا يسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يوميا عند الساعة 12 ظهرا، بهدف الحد من تقلبات الأسعار وتعزيز الشفافية، بينما يمكن تخفيض الأسعار في أي وقت كما كان سابقا، ويستند هذا النظام إلى نموذج مشابه معمول به في النمسا.