ايقاف عبد المجيد الزار في المنستير

أفادت إذاعة موزاييك أنه تم ليلة أمس الاثنين 8 ماي 2023 إيقاف الرئيس السابق لاتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار بجهة المكنين من ولاية المنستير.

وقالت الاذاعة وفق معطياتها فان إيقاف الزار من طرف دورية أمنية بالمكنين استند إلى منشور تفتيش صادر في حقه لفائدة منطقة الأمن الوطني بالمروجات بسبب سيارة ادارية تابعة لاتحاد الفلاحين.



وسيمثل عبد المجيد الزار اليوم الثلاثاء أمام أعوان الشرطة العدلية بالمروجات لسماع إفادته قبل استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس حول الاجراء الذي سيتم اتخاذه في شأنه.





