نجيب الدزيري يهاجم صحفيي اذاعة موزاييك: هذوما ناس كانت تخدم بتعليمات من مفدي المسدي واليوم يحبو يولّيو شرفاء

هاجم الاربعاء 3 ماي، كرونيكور اذاعة اي اف ام نجيب الدزيري اذاعة موزاييك أف أم والعاملين فيها وخاصة الصحفيين مشيرا الي انهم كانوا يعملون بتعليمات المستشار السابق برئاسة الحكومة مفدي المسدي.وقال الدزيري "الاذاعة هاذي تقول عليها من أصلها ثورية قبل أن يأتي الحاكم الديكتاتور قيس سعيد" وعقّب قائلا "تي هذم ناس كانت تخدم عند مفدي المسدي وتاخذ في تعليمات من عندو واليوم باش يوليو شرفاء واحنا ابواق النظام".وتابع قائلا " شرف ليا اني نكون بوق قيس سعيد وما نكونش بوق بلحسن الطرابلسي".وكانت انعقدت يوم أمس الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ندوة صحفية، تم خلالها الإعلان عن إحداث لجنة مساندة لنور الدين المدير، العام لإذاعة موزاييك (خاصة)، تضم كلا من ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود"، سمير بوعزيز والصحفي زياد الهاني ورئيس نقابة مديري الصحف، الطيب الزهّار.وكانت فرقة أمنية قامت مساء الإثنين 13 فيفري 2023، بإيقاف نور الدين بوطار، "بعد تفتيش منزله ودون الإفصاح لعائلته عن سبب الإيقاف"، وفق ما أعلنت عنه آنذاك إذاعة موزاييك.وقد أصدرت عديد الهياكل النقابية والجمعيات والمننظمات، بيانات استنكرت فيها بالخصوص "إيقاف بوطار والتدخل في الخط التحريري لوسائل الإعلام الخاصة".