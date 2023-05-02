بودربالة يستقبل عضوا من لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام بمجلس النواب العراقي

استقبل ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الثلاثاء 02 ماي 2023 بقصر باردو عارف عبد الجليل هداد عضو لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام بمجلس النواب العراقي مرفوقا ب عبد الحكيم القصاب القائم بالأعمال بسفارة العراق بتونس.



وتقدّم الضيف في بداية اللقاء بتهانيه الى رئيس مجلس نواب الشعب بمناسبة انتخابه لرئاسة المجلس ونقل اليه تهاني رئيس مجلس النواب العراقي وكل اعضائه، معربا عن الامل في مزيد دعم العلاقات وتكثيف التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين في كل من تونس والعراق،

كما اكّد تقديره لنجاح التجربة الديمقراطية في تونس معربا عن امله في مواصلة التعاون القائم بين البلدين وتنويع مجالاته.



من جهته اكّد ابراهيم بودرباله العلاقات التاريخية الممتازة القائمة بين تونس والعراق والحرص المشترك على مزيد توطيدها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكثيف التعاون الثنائي خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.



وشدد من جهة اخرى على اهمية العلاقات بين المجلسين النيابيين في كلا البلدين مبرزا الاستعداد لمزيد تطويرها واثرائها خاصة عبر تكثيف تبادل التجارب والزيارات بالنظر الى الدور الهام الذي يضطلع به البرلمانيون في تحقيق التقارب بين الشعوب.



واعرب من جهة اخرى عن امله في ان يسترجع العراق مكانته على الساحة العربية والاضطلاع بدوره الريادي، مبرزا ما توليه تونس من اهمية لعلاقاتها مع الاشقاء العرب وتنسيق المواقف في المحافل الاقليمية والدولية وخدمة المصالح العربية المشتركة



