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القضاء يبرئ نقيب الفنانين مقداد السهيلي

Publié le Jeudi 27 Avril 2023 - 11:25 قراءة: 0 د, 27 ث
      
حكمت اليوم الخميس 28 افريل 2023 الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى في حق نقيب الفنانين مقداد السهيلي وذلك في قضية اتهم فيها بالتحيل وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث .

وتفيد الوقائع الأولية لملف القضية أن صاحب مطعم يقع وسط العاصمة تقدم بشكاية ضد الفنان واتهمه بالتحيل عليه على خلفية معاملات ذات صبغة تجارية بينهما.

وقد مثل مقداد السهيلي أمس بحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجناحية وأنكر تهمة التحيل في حقه ورافع عنه محاموه وساندوه في انكار التهمة مطالبين بالحكم بعدم سماع الدعوى لفائدة منوبهم .

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