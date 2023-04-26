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المرسى... مداهمات أمنية تطيح بعدة مروجي مخدرات بالوسط المدرسي وحجز كميات هامة من المخدرات

Publié le Mercredi 26 Avril 2023 - 10:05 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تمكن اعوان مركز الامن الوطني بالمرسى الغربية و اعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى واثر مداهمات وحملات أمنية من إيقاف عدة مروجين للمخدرات بالوسط المدرسي بجهة المرسى وهم متلبسين وبحوزتهم كميات كبيرة لانواع مختلفة من المخدرات.

وبتفتيشهم وبتفتيش منازلهم تم حجز اكثر من 200 قطعة مخدرات ومبالغ مالية متأتية من عائدات الترويج.


باستشارة النيابة العمومية بإلمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالتهم على القضاء.

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