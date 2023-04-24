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رضا الشكندالي: لا يوجد أي مؤشر على تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 17:29 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أكد رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، خلال استضافته اليوم الإثنين 24 أفريل في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، أنه لا يوجد أي مؤشّر على تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الشّيء الوحيد الذي يمكن تعليق الآمال عليه هو تصريح مديرة الصندوق التي أكدت أنها تقدمت في اقناع بعض على الدول على مساعدة تونس.

وبيّن الشكندالي أن ما يقلق صندوق النقد الدولي هو ازدواجية خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد، ومدى قدرة تونس على تطبيق الإصلاحات على غرار رفع الدعم إضافة إلى الصراع بين السلطة التنفيذية والمنظمات الاجتماعية.


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