المسعدي: 'أبطال حفوز' مثلوا تونس بغض النظر عن الجائزة والصنف

أثارت تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على الفيسبوك مساء اليوم السبت 22 أفريل 2023 حول تتويج وفد نادي الذكاء الاصطناعي ''أبطال حفوز'' بالجائزة الأولى في 'صنف الهمّة' في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي FIRST LEGO LEAGUE بهوستين الأمريكية، الكثير من الجدل.
تهنئة رئيسة الحكومة بالجائزة أثارت الكثير من ردود الأفعال حول صنف الجائزة وعلاقتها بالروبوتيك وليس الذكاء الاصطناعي خاصّة أن اسم الفريق التونسي لم يتمّ إدراجه كمتوّج في الموقع المختصّ FIRST LEGO League، ولتقديم المزيد من التفاصيل تدخّل المندوب الجهوي للتربية بالقيروان علي المسعدي في برنامج ''إأحلى صباح'' اليوم الاثنين 24 أفريل 2023.
وأوضح المسعدي أنّ تفاصيل المسابقة والتتويج سيقدّمها وفد الفريق المتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال ندوة صحفية بمجرّد عودته إلى تونس، مشيرا إلى أن الفريق المتكوّن من خمسة تلاميذ أصيلي معتمدية حفوز مثلوا تونس في المسابقة العالمية بغضّ النظر عن التتويج.
وأكد أن أحد المؤسسات العمومية ورئاسة الحكومة ووزارة التربية دعموا الفريق في المشاركة الدولية، قائلا "جائزة الفريق هي التواجد في مثل هذه المسابقات العالمية مهما كان الصنف أو التتويج" وفق تعبي..
تهنئة رئيسة الحكومة بالجائزة أثارت الكثير من ردود الأفعال حول صنف الجائزة وعلاقتها بالروبوتيك وليس الذكاء الاصطناعي خاصّة أن اسم الفريق التونسي لم يتمّ إدراجه كمتوّج في الموقع المختصّ FIRST LEGO League، ولتقديم المزيد من التفاصيل تدخّل المندوب الجهوي للتربية بالقيروان علي المسعدي في برنامج ''إأحلى صباح'' اليوم الاثنين 24 أفريل 2023.
وأوضح المسعدي أنّ تفاصيل المسابقة والتتويج سيقدّمها وفد الفريق المتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال ندوة صحفية بمجرّد عودته إلى تونس، مشيرا إلى أن الفريق المتكوّن من خمسة تلاميذ أصيلي معتمدية حفوز مثلوا تونس في المسابقة العالمية بغضّ النظر عن التتويج.
وأكد أن أحد المؤسسات العمومية ورئاسة الحكومة ووزارة التربية دعموا الفريق في المشاركة الدولية، قائلا "جائزة الفريق هي التواجد في مثل هذه المسابقات العالمية مهما كان الصنف أو التتويج" وفق تعبي..
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