شارع الحبيب بورقيبة: كهل يحاول حرق نفسه بحضور ابنيه القاصرين.. ووزارة الطفولة تتدخّل

أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الخميس، في بيان لها، بأن المندوب الجهوي لحماية الطفولة تعهد بمتابعة وضعية طفلين بالغين من العمر 4 و6 سنوات إثر إشعار تعلق بإقدام والديهما بمحاولة حرق نفسه بحضور ابنيه القاصرين على مستوى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.



وأكدت الوزارة أن المندوب الجهوي لحماية الطفولة تعهد بمتابعة وضعية الطفلين القاصرين بعد التنسيق مع قاضي الأسرة بتونس 1.

وجرى تسليم الطفلين إلى والدتهما في انتظار عرض الملف على قاضي الأسرة المختص ترابيا.



وأشارت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ إلى أنها بصدد اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التعهد النفسي اللازم بالضحيتين لحمايتهما من التداعيات النفسية لهذه الواقعة الخطيرة.



