هذا ما قرره القطب المالي في حق دريد بوعوينة ابن شقيقة بن علي

نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية الأولى المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ملف قضية غسيل اموال شملت الأبحاث فيها دريد بوعوينة ابن شقيقة الرئيس الراحل بن علي وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة ماي المقبل.



وكانت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة قضت غيابيا في مارس 2019 ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق حياة بن علي شقيقة الرئيس السابق بن علي وابنها دريد بوعوينة والرئيس السابق واطار بالديوانة وذلك في قضية ديوانية تتعلق بتوريد بضائع محجرة موضوعة تحت القيد الديواني.



يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 21 فيفري الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ دريد بوعوينة من أجل تعاطي المخدّرات.



ويستفاد من الأبحاث المجراة أنّ أعوان فرقة الشرطة العدلية بحدائق قرطاج، تمكنّوا من إلقاء القبض على دريد بوعوينة استنادا إلى صدور مناشير تفتيش في حقّه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس، وبإحالته على أنظار النيابة العمومية أحالته مباشرة على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقّه في انتظار استكمال التحقيقات معه حول ما نسب إليه.



