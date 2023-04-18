جزيرة جربة تحضن البطولة العربية للرماية بالقوس.

تحضن جزيرة جربة البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم في نسختها عدد 12 (أكابر وكبريات وناشئين وناشئات) من 25 الى 30 افريل 2023.



وستدور فعاليات البطولة بالمركب الرياضي مصطفى الدوري بجربة ميدون، وستشهد مشاركة 80 راميا ورامية يمثلون 10دول وهي تونس ومصر وليبيا والكويت والعراق وقطر والجزائر والأردن والسودان والامارات وتعدّ هذه البطولة مرحلة مهمة في إطار تحضيرات عناصرنا الوطنية للمشاركة في بطولة افريقيا التأهيلية للألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تحتضنها بلادنا وبالتحديد مدينة نابل خلال شهر نوفمبر القادم.



يذكر ان بلادنا كانت احتضنت الدورة السابقة عدد 11 في أكتوبر 2019 بملعب العاب القوى برادس.



وفي ما يلي قائمة المنتخب الوطني التونسي:



الاكابر والكبريات: محمد حماد وبلقاسم المكي وفراس العياشي ورحاب الوليد وزينب الهازل ورؤى عبد القادر



الناشئين والنائات: بلقاسم بالريش وعلي الخليل وضياء رمضان مريم بن ضو اسراء الشايب وسارة حمزة



