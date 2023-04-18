جلسة عمل وزارية لمتابعملف شركتي البيئة والغراسة والبستنة بولايتي تطاوين وقبلي.

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الاثنين 17 أفريل 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 جانفي 2023 بخصوص شركتي البيئة والغراسة والبستنة بولايتي تطاوين وقبلي.

واستعرض المجلس سبل تطوير انشطة الشركتين بما يساهم في إنجاز مشاريع تدعم مواردها الذاتية وتضمن ديمومتهما.



كما أكد المجلس على وجوب تحسين حوكمة الشركتين وتطوير آليات التصرف بها، بما يمكن من تدعيم قدراتها على إنجاز المشاريع والمساهمة في استغلال الامكانيات الاقتصادية المتاحة بولايتي قبلي وتطاوين.



