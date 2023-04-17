المرسى :براكاج دموي لأجنبي وافتكاك امواله

تمكّن اعوان فريق الاستمرار بمركز الامن الوطني حي ابن خلدون ،اول أمس من القبض على شخص نفذ براكاج دموي لأجنبي استوجب اقامته بالعناية المركزة.



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على اثر تسجيل قضية عدلية لدى فرقة شرطة الاستمرار بحي ابن خلدون تضمنت تعرض اجنبي الجنسية إلى افتكاك مبلغ مالي من لدنه من العملة الأجنبية من طرف مجهول بعد ايهامه انه قد تم العثور على دراجته الهوائية التي سرقت من داخل محل سكناه بجهة المرسى، حيث عرض المعني عبر شبكات التواصل الاجتماعي مكافئة مالية لاي نفر يعثر عليها و قد حدد مواصفاتها في الغرض فورده اتصال هاتفي من لدن المتهم يعلمه من خلاله أن مكان تواجد دراجته معلوم من طرفه و استدرجه لينزوي به باحد الازقة و يتولى سلبه المبلغ المالي المذكور باستعمال العنف الشديد ،مما تسبب في ايوائه بمستشفى شارل نيكول وبتنقل الاعوان الى المستشفى و و التحري مع المتضرر و استنادا على الأوصاف المقدمة منه وباجراء تحريات ميدانية دقيقة تم في ظرف وجيز التعريف بالمظنون فيه ثم الاطاحة به اثر كمين محكم و بتفتيشه تم العثور على المبلغ المالي المستولى عليه و حجز الدراجة النارية المستغلة في تنفيذ واقعة الحال و تقديمه الى مقر الاستمرار بحي ابن خلدون

وباستشارة النيابة العمومية بتونس في شأنه اذنت بالاحتفاظ به و مواصلة الإجراءات القانونية اللاّزمة على صعيد فرقة الشرطة العدلية بالعمران .



