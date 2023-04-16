الإحتفاظ بعسكري معزول وعون حماية مدنية وادراج اطار بالحرس بالتفتيش

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات اليوم الاحد 16 افريل 2023 ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اذنت بالاحتفاظ بشخصين احدهما عسكري معزول منذ 2009 و الاخر عون حماية مدنية مباشر و ادراج شخص ثالث و هو اطار من الحرس الوطني مباشر بالتفتيش لتحصنه بالفرار و عدم حضوره موعد السماع رغم استعائه طبق القانون من اجل شبهة تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الاشخاص و الاملاك و الظهور لدى العموم بلباس او زي رسمي بدون وجه حق و انتحال صفة و المشاركة في ذلك و افشاء سر مهني و معالجة معطيات شخصية دون موافقة الغير كل حسب ما ينسب لكل واحد منهم من افعال اجرامية على خلفية ضبط عسكرى معزول منذ 2009 يتحوز بزي اطار حرس وطني مع الرتبة تحصل عليها بواسطة عون حماية مدنية من اطار الحرس الوطني... اضافة الى ضبط صور بهاتف جوال العسكري المعزول قام بارسالها اليه عون الحماية المدنية تتعلق باسرار مهنية و بمعطيات شخصية تهم بعض الاشخاص.



واكد محدثنا ان الابحاث لا تزال جارية للتعرف على كافة ملابسات القضية.



