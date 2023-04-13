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جامعة النزل: تم التعهد على المستوى المتوسط باستعمال مياه البحر في حمامات السباحة

Publié le Jeudi 13 Avril 2023 - 11:18 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أفاد رئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة بالجامعة التونسية للنزل طارق الشعبوني ان صيف 2023 سيكون صعبا بسبب أزمة المياه..
وقال في حوار عبر أمواج إذاعة " موزاييك" اليوم الخميس ان ''كل النزل مجبرة على أن يكون لديها خزانات تمكنها من توفير المياه طيلة اليوم دون انقطاع''.

وأوضح ان " جامعة النزل ستمتنع عن الارتباط بالشبكات الخارجية للمياه في ساعات الذروة بين الخامسة الى الثامنة مساء كخطوة أولى".
وشدد على انه تم التعهد على المستوى المتوسط باستعمال مياه البحر في حمامات السباحة موضحا ان الامر سيستغرق وقتا اعتبارا لعدم توفر التجهيزات اللازمة".
من جانب اخر كشف الشعبوني أن النزل تستهلك 2 بالمائة فقط من الموارد المائية للبلاد على عكس ما يعتقده البعض.



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