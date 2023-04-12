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الإبقاء على الصحفيين منية العرفاوي ومحمد بوغلاب بحالة سراح

Publié le Mercredi 12 Avril 2023 - 16:10 قراءة: 0 د, 12 ث
      
تقرر اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023 الإبقاء على الصحفيين منية العرفاوي ومحمد بوغلاب بحالة سراح في الشكاية التي تقدم بها وزير الشؤون الدينية بعد أن مثلا أمام فرقة القرجاني .


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