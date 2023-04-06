المكلف العام بنزعات الدولة يطالب رجل الأعمال لزهر سطا ب16 مليون دينار

باشرت صباح اليوم الخميس 6 افريل 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف فساد مالي واداري شملت الأبحاث فيه رجل الأعمال لزهر سطا ،وبالمناداة عليه تبين انه لم يحضر الجلسة وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية وقدم مطلبا في القيام بالحق الشخصي ،وطلب التاخير لتقديم ما يفيد استدعاء المتهم كما قدم طلبا يتعلق بتغريم رجل الأعمال لزهر سطا ب16 مليون دينار .



هذا وطلب محامي سطا مزيد التاخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع ولاحضار موكله فقررت هيئة الدائرة تأجيل القضية لجلسة جوان المقبل.



وللتذكير فقد افرجت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس،عن رجل الأعمال لزهر سطا واطلاق سراحه بعد أن أوقف على خلفية ملف اسمنت قرطاج وقضى في حقه ابتدائيا ب8 سنوات سجنا وخطية مالية قدرها 45 مليون د فاستأنف محاموه الحكم ،في حين حوكم بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى بن علي ب16 سنة سجنا وخطية مالية.



