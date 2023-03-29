تعزيز التعاون بين البلدين محور لقاء وزير الخارجية بسفيرة بولونيا بتونس

استقبل السيد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 29 مارس 2023، السيدة Justyna Porazinska، سفيرة بولونيا بتونس التي قدمت له تهانيها بمناسبة نيله ثقة سيادة رئيس الجمهورية بتعيينه على رأس الوزارة.



وبهذه المناسبة، أشاد السيد الوزير بأواصر الصداقة الوثيقة التي ميزت دائما العلاقات بين تونس وبولونيا مبرزا أهمية الاستفادة من تجارب البلدين في مجال تعزيز الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي.



وتناول اللقاء واقع التعاون بين البلدين والعزم المشترك على تطويره خاصة في مجالات الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي وتصدير الفسفاط التونسي إلى بولونيا.



وأكدت السفيرة في هذا الصدد على استعدادها لبذل كل ما في وسعها من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وبولونيا لما فيه خير البلدين.



