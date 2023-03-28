المنتخب الوطني يتأهّل إلى كأس أمم أفريقيا

Publié le Mardi 28 Mars 2023 - 23:04 قراءة: 0 د, 28 ث
      
ضمن المنتخب التونسي لكرة القدم تاهله الى نهائيات كاس افريقيا للامم المقررة سنة 2024 بكوت ديفوار بعد فوزه على نظيره الليبي بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت بينهما سهرة الثلاثاء على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة للتصفيات القارية.
وسجل هدف المباراة هيثم الجويني في الدقيقة 16.
ورفع المنتخب التونسي رصيده الى 10 نقاط في الصدارة متقدما بفارق نقطة واحدة على منتخب غينيا الاستوائية الذي كان فاز 3-2 على مضيفه منتخب بوتسوانا متذيل الترتيب بنقطة واحدة. وبقي المنتخب الليبي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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