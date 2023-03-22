كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الشعب التونسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم من جامع الزيتونة بالعاصمة
كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم
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