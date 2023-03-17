بطاقتي ايداع بالسجن في حق الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان واطارات وزارة الثقافة وزميله

بطاقتي ايداع بالسجن في حق الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان واطارات وزارة الثقافة وزميله

Publié le Vendredi 17 Mars 2023 - 19:20 قراءة: 0 د, 27 ث
      
احالت اليوم الوحدات الأمنية على أنظار النيابة العمومية بإلمحكمة الابتداىية بتونس الناصر بن عمارة الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان واطارات وزارة الثقافة وموظف بوزارة الثقافة وذلك على خلفية شكاية رفعتها عليها وزيرة الثقافة حياة قطاط قرمازي وقد قررت النيابة اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حقهما واحالتهما على المجلس الجناحي الاسبوع المقبل للمحاكمة .

هذا و نظم اليوم اعضاء النقابة الاساسية لاعوان واطارات وزارة الشؤون الثقافية وكافة نقابيو القطاع الثقافي والاتحاد الجهوي للشغل،وقفة مساندة امام مقر المحكمة الابتدائية بتونس مطالبين باطلاق سراح كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان واطارات الشؤون الثقافية وزميله.

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