وزيرة الأسرة تشرف على ندوة المديرين لتقييم ميزانية 2025 وعرض توجهات 2026

أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، اليوم الأحد بمركز الاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات، على ندوة المديرين، بحضور المندوبين/ات الجهويين لشؤون المرأة والأسرة بمختلف ولايات الجمهورية، وعدد من الإطارات المركزية والمديرين العامين والمديرين بالوزارة والمؤسسات تحت الإشراف.



وخصصت ندوة المديرين، التي تتواصل على مدى يومين، لتقييم تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 2025 حسب الأقاليم، وعرض ميزانية 2026 وتوجهاتها وأهدافها وخطط تنفيذها الاستراتيجية، حسب بلاغ للوزارة.



ودعت الوزيرة، لدى افتتاحها أشغال الندوة، إلى مضاعفة الجهود بهدف تنفيذ رؤية الوزارة القائمة على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد الوقائي من الظواهر والسلوكيات المجتمعية المحفوفة بالمخاطر، وتحقيق التماسك الأسري، ودعم الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر، والنهوض بريادة الأعمال النسائية، وضمان وقاية الأطفال وتوفير حماية شاملة لهم، وإدماج المسنين في محيطهم الطبيعي، وتطوير المنظومة التشريعية، وتشجيع الاستثمار في مجال كبار السن.وأوضحت الوزيرة أهمية تقييم تنفيذ ميزانية سنة 2025 والوقوف على أبرز الصعوبات المعترضة في تنفيذ المشاريع والبرامج على المستوى الجهوي، مشددة على ضرورة احترام الآجال المحددة وفق الرزنامة المرسومة، والوفاء بالالتزامات المعلنة لتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات القطاعية حسب نص البلاغ.كما أكدت ضرورة إحكام تنفيذ ميزانية سنة 2026 بالاستناد إلى المخططات العملية لمختلف البرامج والمشاريع في كل جهة، مشيرة إلى أهمية توحيد الخطاب الاتصالي وإحكام التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية لتحقيق الأهداف المرجوة بالجودة والنجاعة المطلوبتين.وأصدرت الوزيرة تعليماتها بتكثيف الزيارات الميدانية لمؤسسات القطاع، ومتابعة الإجراءات المتخذة لمزيد العناية بالنظافة والمحيط، ومعايير الجودة والسلامة، وتطوير آليات التواصل مع المواطن، وتحسين الخدمات المقدمة لمكفولي الوزارة.وخصصت أشغال الندوة للتباحث حول التوجهات الاستراتيجية للوزارة ورؤيتها المستقبلية في المجالات المرتبطة بتطوير المنظومة التشريعية الداعمة للتماسك الأسري، والمصالح الفضلى للأطفال وكبار السن، إلى جانب تطوير برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتشجيع النساء والفتيات على الاستثمار، والنهوض بقدرات مؤسسات الطفولة ومراكز رعاية الطفولة وكبار السن في إطار مقاربة وطنية تشاركية وشاملة.وسيتم خلال اليوم الثاني من الندوة عرض تطبيقة معلوماتية أنجزتها الوزارة ويجري استغلالها تجريبيًا لمتابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، إلى جانب تقديم ميزانية الوزارة لسنة 2026 واستراتيجيتها وتوجهاتها وأهدافها وخططها التنفيذية حسب البرامج الأربع: الطفولة، الأسرة، المرأة وتكافؤ الفرص، وكبار السن، والقيادة والمساندة.