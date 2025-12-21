Babnet   Latest update 18:21 Tunis

الكرة الطائرة: اتفاق مع المدربة الايطالية اليساندرا كامبيديلي لتدريب منتخب الكبريات (المدير الفني الوطني)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e259e9d63692.93533376_hlkpfmejinqog.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 21 Decembre 2025 - 22:14
      
توصلت الجامعة التونسية للكرة الطائرة الى اتفاق مع المدربة الايطالية اليساندرا كامبيديلي للاشراف على المقاليد الفنية لمنتخب الكبريات، وفق ما افاد به وكالة تونس افريقيا للانباء المدير الفني للجامعة بسام الفوراتي اليوم الاحد.

واضاف الفوراتي ان كامبيدالي ستشرف على قيادة السداسي التونسي خلال المرحلة القادمة استعدادا لاهم التظاهرات خلال سنة 2026 وابرزها الالعاب المتوسطية التي ستقام بمدينة تارانتو الايطالية وبطولة افريقيا التي ستحتضنها كينيا.



يذكر ان كامبيديلي واكبت اليوم الاحد مباراة الكاس الممتازة للكبريات التي عرفت تتويج سيدات النادي النسائي بقرطاج عقب فوزهن على النادي الافريقي بنتيجة 3-صفر، والكاس الممتازة للاكابر التي شهدت احراز الترجي الرياضي اللقب اثر انتصاره على النجم الساحلي بنتيجة 3-1.
واشرفت كامبيديلي سابقا على تدريب عدد من الاندية الايطالية فضلا عن منتخبي باكستان وايران للكبريات ومنتخب ايطاليا للفئة العمرية دون 21 سنة.
