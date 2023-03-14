وقد وجهت للعنصرين الإرهابيين تهم المشاركة في قتل شخص واحداث جروح والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبتسليم جهاز متفجرات تسبب في وفاة واصابات بدنية وفي ضرر بالممتلكات وتكوين وفاق ارهابي داخل تراب الجمهورية له علاقة بالجرائم الارهابية والتحريض على القتل والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية والتحريض على الانضمام الى وفاق ارهابي داخل تراب الجمهورية كما قضت المحكمة في حق عنصر ارهابي ثالث بالسجن بقية العمر من أجل نفس التهم.هذا وقضت المحكمة في حق متهم رابع محال بحالة سراح بالسجن مدة 4 سنوات سجنا وب3 سنوات سجنا في حق متهم اخر واخضاعهما للمراقبة الادارية لمدة عامين من اجل تهم الامتناع عن اشعار السلط ذات النظر بما أمكن له للاطلاع عليه من أفعال وما بلغ اليه من معطيات حول ارتكاب جراىم ارهابية ...وللتذكير باطوار الملف فان عملية ارهابية استهدفت دورية أمنية متمركزة أمام محيط السفارة الأمريكية بمنطقة البحيرة 2 بالضاحية الشمالية للعاصمة، على الساعة الحادية عشرة من يوم 6 مارس 2020، لتسارع على إثرها مباشرة القوات الأمنية من مختلف التشكيلات بتطويق المكان وتولت الشرطة الفنية جمع أشلاء الإرهابيين اللذين قضيا خلال تنفيذهما للعملية، وكشفت الأبحاث إن شخصين كانا على متن دراجة نارية، وقد استهدفا دورية للأمن العمومي بالقرب من محيط السفارة الأمريكية وقد تسبب الهجوم في وفاة اطار بالحرس و إصابة خمسة من عناصر الامن بإصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدنيّ إصابة خفيفة".