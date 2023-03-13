بين حي ابن خلدون ووسط العاصمة ... حجز 3 الاف قرص مخدر كانت في طريقها للترويج بالمؤسسات التربوية

Publié le Lundi 13 Mars 2023 - 09:43 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تمكن ليلة أول أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، من الاطاحة بشبكة اجرامية خطيرة، تخصصت ترويج المخدرات بالوسط المدرسي وحجز 3 الاف قرصا مخدرا.

واعترف أفراد الشبكة انهم اندمجوا في ترويج المخدرات للتلاميذ وللشبان بين حي ابن خلدون والعاصمة مقابل مبالغ مالية هامة.

بإستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.

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