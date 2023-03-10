هذا ما قررته محكمة الاستئناف في ملف الهجوم الارهابي على مدينة بن قردان

نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية الاستئنافية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في ملف الهجوم الارهابي على مدينة بن قردان يوم 7 مارس 2016٫ وبالمناداة على المتهمين الموقوفين تبين انه لم يتم جلبهم جميعا من السجن ،كما لم يحضر بقية المتهمون المحالون بحالة سراح ،فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة جوان المقبل .





وللتذكير فان قضية الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان شملت الأبحاث فيها 77 متهما 43 منهم بحالة إيقاف و25 بحالة سراح و9 في حالة فرار.



وقد تم توجيه الاتهام ضد إثنين وسبعين متهما من أجل جرائم إرهابية وجرائم القتل والتآمر على أمن الدولة وتم حفظ القضية في حق 5 متهمين لعدم كفاية الأدلة.



وتبين أن من بين المتهمين عناصر من ذوي الجنسيات الليبية ممن شاركوا في التحضير للهجوم على بن قردان،كما بينت الابحاث ان مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي المتواجد بالقطر الليبي عمدت إلى تكوين وفاق بينها يرمي إلى مهاجمة مدينة بن قردان واستهداف المقرات الأمنية والعسكرية والمراكز الحيوية بها سعيا للسيطرة عليها وإقامة إمارة تابعة لـ”داعش" الارهابي .



وقد قضت المحكمة ابتدائيا في حق المتهمين بالإعدام شنقا في حق 16 ارهابي ، فيما صدرت أحكام على 15 متهما آخرين بالسجن مدى الحياة، وحُكم على اثنين بالسجن 30 عاما، واثنين بالسجن 27 عاما، وسبعة بالسجن 24 عاما، وثلاثة بالسجن 20 عاما.



كما صدرت احكام بين 4 و15 سنة سجنا في حق اخرين فاستأنفت النيابة الحكم شأنها شأن محامو المتهمين.



