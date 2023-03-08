عبد اللطيف المكي: أعيش من راتب زوجتي ومن تحويلات ابني المقيم في فرنسا وايضا على مساعدات اخوتي

نفى وزير الصحة الأسبق القيادي السابق بحركة النهضة عبد اللطيف المكي ما راج من أخبار بخصوص استثماره في مصحة خاصّة، مؤكدا أن هذا الخبر عار من الصحة، مضيفا أنه تم اطلاق هذه الاشاعة منذ 2012 وأنه لا يملك أيضا ضيعة، وفق تعبيره.وفي رد ضيف صباح الورد على الجوهرة اف ام اليوم على سؤال بخصوص مصدر دخله حتى يقدر على مجابهة نفقات الحياة اليومية، قال رئيس حزب العمل والانجاز: "أعيش من راتب زوجتي الموظّفة ومن تحويلات ابني المقيم في فرنسا بالاضافة الى قيامي بتعويضات في مناوبات بعيادات طبية وايضا على مساعدات اخوتي"، وفق تعبيره.وقال انه كان بوسعه الاستثمار في الطب وتكوين ثروة مع واجهة الاستثمار في السياسة والنشاط الحقوقي لكنه اختار التزامه السياسي من اجل الدفاع عن الديمقراطية في البلاد والحقوق والحريات والعيش دون ثروة، على حد قوله، معلقا بالقول: "رجل السياسة اذا اختلط بالمال يحدث الانحراف".