نبيل حجي: نحن نعيش اليوم كارثة سياسية جعلت غينيا وساحل الحاج تقرّران اجلاء رعاياهم من تونس

قال الخميس 2 مارس، القيادي بحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي ان تونس اليوم تعيش على وقع كارثة سياسية عنوانها الابرز حكم قيس سعيد.
وأضاف نبيل حجي خلال ندوة صحفية عقدتها تنسيقية القوى الديمقراطية بأن هذه الكارثة السياسية جعلت دول مثل غينيا وساحل العاج ترسل طائرات لاجلاء رعاياها من تونس.
وتابع قائلا "اجلاء الرعايا يتم عندما يكون هناك حرب، طوفان، زلزال او كارثة طبيعية لكن المتأمل يرى أن تونس تعيش كارثة فعلا لكنها كارثة سياسية".
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا الكولونيل مامادي دومبويا استقبل الأربعاء على أرض المطار في كوناكري حوالي خمسين من مواطنيه لدى عودتهم من تونس على متن طائرة استأجرتها الحكومة لإجلائهم.
وهذه أول رحلة تنظمها الحكومة الغينية لإجلاء مواطنيها من تونس منذ خطاب ألقاه سعيد قبل أسبوع ودعا فيه إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة ضد المهاجرين الأفارقة المقيمين بصورة غير نظامية في تونس.
وأضاف نبيل حجي خلال ندوة صحفية عقدتها تنسيقية القوى الديمقراطية بأن هذه الكارثة السياسية جعلت دول مثل غينيا وساحل العاج ترسل طائرات لاجلاء رعاياها من تونس.
وتابع قائلا "اجلاء الرعايا يتم عندما يكون هناك حرب، طوفان، زلزال او كارثة طبيعية لكن المتأمل يرى أن تونس تعيش كارثة فعلا لكنها كارثة سياسية".
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا الكولونيل مامادي دومبويا استقبل الأربعاء على أرض المطار في كوناكري حوالي خمسين من مواطنيه لدى عودتهم من تونس على متن طائرة استأجرتها الحكومة لإجلائهم.
وهذه أول رحلة تنظمها الحكومة الغينية لإجلاء مواطنيها من تونس منذ خطاب ألقاه سعيد قبل أسبوع ودعا فيه إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة ضد المهاجرين الأفارقة المقيمين بصورة غير نظامية في تونس.
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