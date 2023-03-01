في قضية استيلاءات ضخمة ببنك : السجن لاطار بنكي

قضت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بالسجن لمدة عامين في حق اطار بنكي يعمل في بنك تساهم الدولة في رأس ماله اتهم في قضية فساد مالي والمشاركة في استيلاءات على مبالغ مالية هامة من حسابات الحرفاء فاقت 600 الف دينار بمساعدة زميله الذي توفى لاحقا فحفظت في حقه التهمة بموجب الوفاة.





