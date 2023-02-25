دليلة مصدّق: "قررنا مقاطعة الترافع.. لهذه الأسباب"

قالت المحامية، دليلة بن مبارك مصدّق، إن هيئة الدفاع قرّرت مقاطعة التّرافع عن الموقوفين "لانتفاء أبسط شروط المحاكمة العادلة و لأن قرارات الإيداع ليست قضائيّة بل سياسيّة بحتة"، وفق قولها.وأضافت في تدوينة نشرتها على صفحتها بالفايسبوك: "بعد 15 ساعة من الإستنطاقات والمرافعات ، وبعد إصدار 3 بطاقات إيداع، أصبحت لدينا قناعة راسخة بأنّ مصير كلّ من عصام الشّابّي وجوهر بن مبارك و شيماء عيسى والأستاذين غازي الشّوّاشي ورضا بلحاج هو .. 5 بطاقات إيداع إضافيّة .. دون مبرّر قانوني ولا واقعيّ" .وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالملف المتعلق بشبهات التآمر على أمن الدولة الداخلي أصدر في وقت سابق بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من خيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي وكمال لطيف إثر استنطاقهم طيلة ساعات.كان قاضي التحقيق أصدر في وقت سابق بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من خيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي وكمال لطيف إثر استنطاقهم طيلة ساعات.