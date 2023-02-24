استولى على 2 مليون د :10 سنوات سجنا لمكلف بنقل الاموال للبنوك و8 سنوات في حق شريكه

اصدرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، حكما ب10 سنوات سجنا في حق مكلف بنقل الاموال للفروع البنكية كما قضت ب8 سنوات سجنا في حق شريكه وذلك على خلفية سرقتهما لمبلغ 2 مليون د من العملة التونسية والاجنبية من الشاحنة المخصصة لنقل الاموال للبنوك، واخفاء تلك المبالغ الضخمة في منزل اصهارهما.



وقد اعترف المتهمان بتفاصيل عملية الاستيلاءات وبينا أنهما ندما على ذلك .





