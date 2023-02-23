بسبب ايقاف الحزقي الدهماني لجراد ... أنت لا تحترم المقامات والأخير يرد " يكفي من النفاق"

دخل الكرونيكور في قناة التاسعة رياض جراد في مشادة كلامية بسبب إيقاف الناشط السياسي عز الدين الحزقي.وقالت سنية الدهماني " ان الحزقي مناضل ضد حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي...ومن المخجل ايقافه.وقد رفض جراد هذا التصريح قائلا انه لا أحد فوق القانون منددا بما وصفها بالتصريحات المنافقة بشأن النضال لترد عليه سنية الدهماني " انتي صغير ماتعرفوش احترم المقامات وماكش متربي".وكانت المحامية دليلة مصدق أفادت بأنه تم اليوم إيقاف والدها عزالدين الحزقي المنتمي الى جبهة الخلاص الوطني .وأوضحت في تصريح اعلامي أنه تم تفتيش منزله واقتياده الى مكان لا تعلمه العائلة موضحة انها لم تتمكن من الاتصال بوالدها .