نبيل عمّار يستقبل سفير جمهوريّة كوريا بتونس

إستقبل نبيل عمّار، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، يوم 23 فيفري 2023 SUN Nahm-kook، سفير جمهوريّة كوريا بتونس الذي قدّم له تهاني نظيره الكوريّ بمناسبة تعيينه من قِبل سيادة رئيس الجمهوريّة.

مثّل اللقاء مناسبة نوّه خلالها الطرفان بمتانة علاقات الصداقة التونسية الكورية، مبرزين الحرص على تطويرها في جميع المجالات. كما أكد الجانبان على الاعداد الجيد للاستحقاقات

المقبلة ولاسيما اللجنة المشتركة التونسية الكورية.



