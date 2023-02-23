نشرت المحامية دليلة مصدق، ، تدوينة على صفحتها على الفايسبوك اكدت من خلالها انه تم إيقاف والدها عز الدين الحزقي.
إيقاف الناشط السياسي والحقوقي عز الدين الحزقي
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الخميس 23 فيفري 2023 | 3 شعبان 1444
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