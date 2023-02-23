إيقاف الناشط السياسي والحقوقي عز الدين الحزقي

إيقاف الناشط السياسي والحقوقي عز الدين الحزقي

Publié le Jeudi 23 Février 2023 - 16:25قراءة: 0 د, 10 ث
      
نشرت المحامية دليلة مصدق، ، تدوينة على صفحتها على الفايسبوك اكدت من خلالها انه تم إيقاف والدها عز الدين الحزقي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262196



En continu...

Toutes les news...
الخميس 23 فيفري 2023 | 3 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:36 18:09 15:40 12:40 06:59 05:32
Babnet
19°
Babnet21°Babnet% 68:الرطــوبة
تونــسBabnet11°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1126°-1320°-1220°-917°-7
  • Avoirs en devises
    22220,3

  • (22 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33775 DT        1$ =3,12957 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 fév)   1422,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   