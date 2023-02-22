مستشار رئيس الجمهورية: الإجراءات التي ستتّخذها تونس في ملف المهاجرين الأفارقة لن تمسّ بحقوق الإنسان

قال وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريح لقناة التاسعة، اليوم الاربعاء 22 فيفري 2023، أن هنالك تاويلا لتصريح الرئيس بشأن الأفارقة.
وأضاف " ملف التوطين حاد عن سياقه تماما والافارقة مرحب بهم وفق ما يضبطه القانون التونسي والقوانين الدولية".
وتابع " نحن نرفض المؤسسات الموازية للافارقة او استغلالهم لأغراض اخرى".
وقال وليد الحجّام، إنّ الإجراءات التي ستتخذها السلطات التونسية في علاقة بملف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لن تمسّ بحقوق الإنسان وعلاقات تونس مع الدول الإفريقية.
وأشار الحجّام، إلى أنّ تطرّق مجلس الأمن القومي لهذا الملف يأتي في إطار ترتيب الوضع بهذا الخصوص للعودة إلى الوضع الطبيعي.
وأوضح وليد الحجّام أن أعضاء مجلس الأمن القومي سيتخذون القرارات المناسبة بعد عرضها على رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأكّد أنّ تونس ليست ضدّ تواجد الأجانب من الجنسيات الإفرقية جنوب الصحراء، وهم مرحّب بهم كطلبة وكمرضى وكسياح وغيرهم، في كنف احترام القوانين التونسية.
واضاف الحجّام أنّ تونس بقدر اعتزازها ببعدها الإفريقي، فهي معتزة ايضا بالبعد العربي الإسلامي.
وفي سؤال يتعلّق بإعادة فرض التأشيرات على بعض الدول الإفريقية، قال الحجّام إنّه من السابق لأوانه الخوض في هذه المسألة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعا أمس الثلاثاء خلال ترؤسه بقصر قرطاج، اجتماعا لمجلس الأمن القومي ، لاتخاذ اجراءات عاجلة لوضع حد وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس، معتبرا أن هذا الوضع "غير طبيعي"، ومؤكدا أن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة، مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات "غير مقبولة"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأضاف " ملف التوطين حاد عن سياقه تماما والافارقة مرحب بهم وفق ما يضبطه القانون التونسي والقوانين الدولية".
وتابع " نحن نرفض المؤسسات الموازية للافارقة او استغلالهم لأغراض اخرى".
وقال وليد الحجّام، إنّ الإجراءات التي ستتخذها السلطات التونسية في علاقة بملف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لن تمسّ بحقوق الإنسان وعلاقات تونس مع الدول الإفريقية.
وأشار الحجّام، إلى أنّ تطرّق مجلس الأمن القومي لهذا الملف يأتي في إطار ترتيب الوضع بهذا الخصوص للعودة إلى الوضع الطبيعي.
وأوضح وليد الحجّام أن أعضاء مجلس الأمن القومي سيتخذون القرارات المناسبة بعد عرضها على رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأكّد أنّ تونس ليست ضدّ تواجد الأجانب من الجنسيات الإفرقية جنوب الصحراء، وهم مرحّب بهم كطلبة وكمرضى وكسياح وغيرهم، في كنف احترام القوانين التونسية.
واضاف الحجّام أنّ تونس بقدر اعتزازها ببعدها الإفريقي، فهي معتزة ايضا بالبعد العربي الإسلامي.
وفي سؤال يتعلّق بإعادة فرض التأشيرات على بعض الدول الإفريقية، قال الحجّام إنّه من السابق لأوانه الخوض في هذه المسألة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعا أمس الثلاثاء خلال ترؤسه بقصر قرطاج، اجتماعا لمجلس الأمن القومي ، لاتخاذ اجراءات عاجلة لوضع حد وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس، معتبرا أن هذا الوضع "غير طبيعي"، ومؤكدا أن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة، مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات "غير مقبولة"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
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