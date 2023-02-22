الحكم على سواغ مان بالسجن 20 سنة في قضايا تحيل

Publié le Mercredi 22 Février 2023 - 17:21قراءة: 0 د, 27 ث
      
كشفت إذاعة موزاييك أن القضاء المتعهد بالفساد المالي قضى بسجن مغني الراب" سواغ مان" مدة عام واحد مع النفاذ العاجل عن كل واحدة من عشرين قضية منشورة ضده من أجل تهمة التّحيل.

ووفق موزاييك فإن الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بقضايا الفساد المالي التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس تعهدت بالنظر في 20 قضية تقدم بها عدد من الأشخاص جلّهم أجانب وأساسا فرنسيين ضد مغني الراب " سواغ مان" وذلك من أجل التحيل.

وقضت المحكمة بالسجن مدة عام واحد مع النفاذ العاجل في حق" سواغ مان" عن كل قضية مرفوعة ضده من القضايا العشرين.

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