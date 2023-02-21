أعلن الوزير السابق فاضل عبد الكافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك استدعائه للتحقيق بتهمة التحريض على العنف بسبب بيان لحزب آفاق تونس رفض الاستفتاء على الدستور.
إحالة فاضل عبد الكافي على التحقيق
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