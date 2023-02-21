إحالة فاضل عبد الكافي على التحقيق

إحالة فاضل عبد الكافي على التحقيق

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 17:53قراءة: 0 د, 12 ث
      
أعلن الوزير السابق فاضل عبد الكافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك استدعائه للتحقيق بتهمة التحريض على العنف بسبب بيان لحزب آفاق تونس رفض الاستفتاء على الدستور.


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