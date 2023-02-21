إحالة فاضل عبد الكافي على التحقيق

أعلن الوزير السابق فاضل عبد الكافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك استدعائه للتحقيق بتهمة التحريض على العنف بسبب بيان لحزب آفاق تونس رفض الاستفتاء على الدستور.





