نجلاء بن عبد الله: الراجل التونسي ما ينجمش روحو مع أكثر من امرأة لا بدنيا لا ماديا

أثارت الممثلة نجلاء بن عبد الله في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" جدلا بسبب تصريحها بشان القدرات الجنسية للرجل التونسي.واعتبرت نجلاء بن عبد الله أن الرجل لا يستطيع ان يلبي رغبات أكثر من امرأة على المستوى البدني والمادي متابعة " ارفض تعدد الزوجات ليس من نظرة نسوية فقط ولكن لانه لا يستطيع العدل بينهم".وتابعت " في النهاية المراة تحتاج الى رجل يتفهمها ويلبي لها كل رغباتها المعقولة طبعا".