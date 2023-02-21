نجلاء بن عبد الله: الراجل التونسي ما ينجمش روحو مع أكثر من امرأة لا بدنيا لا ماديا

أثارت الممثلة نجلاء بن عبد الله في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" جدلا بسبب تصريحها بشان القدرات الجنسية للرجل التونسي.
واعتبرت نجلاء بن عبد الله أن الرجل لا يستطيع ان يلبي رغبات أكثر من امرأة على المستوى البدني والمادي متابعة " ارفض تعدد الزوجات ليس من نظرة نسوية فقط ولكن لانه لا يستطيع العدل بينهم".
وتابعت " في النهاية المراة تحتاج الى رجل يتفهمها ويلبي لها كل رغباتها المعقولة طبعا".
واعتبرت نجلاء بن عبد الله أن الرجل لا يستطيع ان يلبي رغبات أكثر من امرأة على المستوى البدني والمادي متابعة " ارفض تعدد الزوجات ليس من نظرة نسوية فقط ولكن لانه لا يستطيع العدل بينهم".
وتابعت " في النهاية المراة تحتاج الى رجل يتفهمها ويلبي لها كل رغباتها المعقولة طبعا".
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