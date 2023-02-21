نجلاء بن عبد الله: الراجل التونسي ما ينجمش روحو مع أكثر من امرأة لا بدنيا لا ماديا

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 12:24قراءة: 0 د, 25 ث
      
أثارت الممثلة نجلاء بن عبد الله في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" جدلا بسبب تصريحها بشان القدرات الجنسية للرجل التونسي.
واعتبرت نجلاء بن عبد الله أن الرجل لا يستطيع ان يلبي رغبات أكثر من امرأة على المستوى البدني والمادي متابعة " ارفض تعدد الزوجات ليس من نظرة نسوية فقط ولكن لانه لا يستطيع العدل بينهم".
وتابعت " في النهاية المراة تحتاج الى رجل يتفهمها ويلبي لها كل رغباتها المعقولة طبعا".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 262042

Hassen  (Tunisia)  |Mardi 21 Février 2023 à 13h 33m |           
ما تعممش يا مدام ,,, ادا اللي انت جربتهم ما ينجموش الاغلبية قدها و قدود يا ولله احوال وفا عليهم الحديث



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