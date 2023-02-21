بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام موزاييك نور الدين بوطار

وأوضح الغدامسي أن قاضي التحقيق اتخذ هذا القرار على خلفية "استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد"، قائلاً إن هذه التهمة كيدية.