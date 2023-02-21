بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام موزاييك نور الدين بوطار

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، يوم الإثنين 20 فيفري 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام إذاعة موزاييك، حسب ما ذكره أيوب الغدامسي محامي مدير عام إذاعة موزاييك آف آم، عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وأوضح الغدامسي أن قاضي التحقيق اتخذ هذا القرار على خلفية "استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد"، قائلاً إن هذه التهمة كيدية.
وأوضح الغدامسي أن قاضي التحقيق اتخذ هذا القرار على خلفية "استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد"، قائلاً إن هذه التهمة كيدية.
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