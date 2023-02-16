وقالت الدهماني " انا عندي اشكال مع الناس الي تنقز وقتلي البابور يغرق" معتبرة ان الحمامي لا يزال يحاول تبييض نفسه بعد ان كان فاعل في المنظومة التي ساهمت بالقسط الاكبر في تدمير تونس.وتابعت الدهماني مخاطبة الحمامي " وقتلي تكون في وسط المنظومة وساهمت في تدمير البلاد وفجأة تولي ضد الشي الي عملتو وضد الناس الي طلعوك وجعلو منك وزير يعنى ما عندك حتى مصداقية".