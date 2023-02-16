الدهماني للحمامي: انت انسان ما عندوش مصداقية لأنك كنت في قلب المنظومة الّي دمرت تونس وفجأة ولّيت ضدها وضد الناس الي جعلو منك وزير ‎‎

الدهماني للحمامي: انت انسان ما عندوش مصداقية لأنك كنت في قلب المنظومة الّي دمرت تونس وفجأة ولّيت ضدها وضد الناس الي جعلو منك وزير ‎‎

Publié le Jeudi 16 Février 2023 - 19:19 قراءة: 0 د, 35 ث
      
انتقدت الخميس 16 فيفري، كرونيكور اذاعة ديوان اف ام سنية الدهماني تصريحات القيادي السابق في حركة النهضة عماد الحمامي على قناة التاسعة والتي قال فيها ان كمال اللطيف كان وراء سقوط حكومة الفخفاخ عبر حرمة النهضة وحلفاءها.

وقالت الدهماني " انا عندي اشكال مع الناس الي تنقز وقتلي البابور يغرق" معتبرة ان الحمامي لا يزال يحاول تبييض نفسه بعد ان كان فاعل في المنظومة التي ساهمت بالقسط الاكبر في تدمير تونس.

وتابعت الدهماني مخاطبة الحمامي " وقتلي تكون في وسط المنظومة وساهمت في تدمير البلاد وفجأة تولي ضد الشي الي عملتو وضد الناس الي طلعوك وجعلو منك وزير يعنى ما عندك حتى مصداقية".


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