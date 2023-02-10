رئيس غرفة القصابين يدعو مفتي الجمهورية ''لإلغاء عيد الأضحى''

وقال في برنامج أحلى صباح اليوم الجمعة: ''نحن قمنا بهذه المبادرة من أجل انقاذ الثروة الحيوانية، فتونس لم تعد تملك مواشي ولا انتاج لها.. ومصلحة البلاد وقطاع اللحوم الحمراء تقتضي التقدم بمثل هذه المبادرات''.وندّد أحمد العميري بالارتفاع المشط في أسعار لحوم الخرفان بسبب النقص في القطيع، مبينا أن تونس ستضطر لاستيراد الخرفان من الخارج من أجل عيد الأضحى، قائلا: ''أسعار الأضحية ستكون في معدل 1300 دينار وذلك سيؤثر سلبا على قطاع اللحوم ''.وقال: ''وجهنا مراسلات إلى وزارة التجارة يوم 17 جانفي و2 فيفري وصفنا فيها الوضعية الحرجة لوضعية اللحوم الحمراء في تونس وسنجلس قريبا من أجل ايجاد حلول عاجلة''.