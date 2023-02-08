عميد المحامين: شكري حي والقضية كشفت مس كبير بالامن القومي

نظمت اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023 هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بمعية الهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين الشبان ندوة صحفية بمناسبة احياء الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد تحت عنوان " حيا يحاصرهم، شهيدا يحاسبهم"؛ وقد استهلت للندوة بدقيقة صمت على روح الصحفي ناظم الهاني والشهيد شكري بلعيد ،واكد عميد المحامين حاتم مزيو ان هيئة المحامين وهيئة الدفاع عن الشهيدين وجمعية المحامين الشبان وكافة مكونات المجتمع المدني والسياسي وحزب الوطد يحيون الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد وان القضية اصبحت قضية امن قومي وهي قضية وطن موضحا ان القضية شهدت مستجدات وتطورات كبيرة جدا، مبينا ان شكري بلعيد شهيد تونس والمحاماة وستبقى ذكراه حية فينا.
وكشف مزيو انه يأمل ان تكون السنة المقبلة سنة كشف الحقيقة واصدار الحكم في القضية ومحاسبة من خطط ودبر لاغتيال الشهيد، موضحا انهم لن يقبلوا بانصاف الحلول ،مشيرا الى ان الجريمة كشفت انه هناك مس كبير للامن القومي التونسي وقد تم كشف الأطراف المتورطة في ذلك.
واكد مزيو انه لا بد من انجاح مشروع شكري بلعيد معتبرا اياه صديقه ورفيقه الشخصي وانه لن يهدأ له بال وكافة المحامين والقوى الحية الا بكشف الحقيقة الكاملة ومحاكمة الجبناء والانذال الذين تورطت يدهم الغادرة في اغتيال الشهيد شكري بلعيد... مبينا ان العدالة في هذه القضية لن تتحق الا بالوصول الى الحقيقة الكاملة وكشف جميع من تورط في عملية الاغتيال .
وكشف مزيو انه يأمل ان تكون السنة المقبلة سنة كشف الحقيقة واصدار الحكم في القضية ومحاسبة من خطط ودبر لاغتيال الشهيد، موضحا انهم لن يقبلوا بانصاف الحلول ،مشيرا الى ان الجريمة كشفت انه هناك مس كبير للامن القومي التونسي وقد تم كشف الأطراف المتورطة في ذلك.
واكد مزيو انه لا بد من انجاح مشروع شكري بلعيد معتبرا اياه صديقه ورفيقه الشخصي وانه لن يهدأ له بال وكافة المحامين والقوى الحية الا بكشف الحقيقة الكاملة ومحاكمة الجبناء والانذال الذين تورطت يدهم الغادرة في اغتيال الشهيد شكري بلعيد... مبينا ان العدالة في هذه القضية لن تتحق الا بالوصول الى الحقيقة الكاملة وكشف جميع من تورط في عملية الاغتيال .
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