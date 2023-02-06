شملت الأبحاث فيها طبيبة تجميل: قضية "البوتوكس" الفاسد امام القطب المالي

شملت الأبحاث فيها طبيبة تجميل: قضية "البوتوكس" الفاسد امام القطب المالي

Publié le Lundi 06 Février 2023 - 16:11 قراءة: 0 د, 26 ث
      
نظرت صباح اليوم الإثنين 6 فيفري 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، فيما عرف بملف قضية تورد "البوتوكس الفاسد"،التى شملت الابحاث فيها طبيبة تجميل وعوني ديوانة ومتهمة رابعة وقد حضر 4 متهمين من بينهم الطبيبة المذكورة .


وحضر محامي في حق زميله وطلب التاخير لمزيد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع، كما طلب بقية محامو المتهمين التاخير،وقد فوض المكلف العام بنزاعات الدولة النظر في التاخير شأنه ڜان النيابة العمومية وممثل الديوانة فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وتأجيل القضية لجلسة مارس المقبل.

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