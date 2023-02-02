الصحبي صمارة : إبراهيم بودربالة كيما الّي "ينقع لبرّا من الصحن

علّق الخميس 2 فيفري، النائب السابق الصحبي صمارة على تصريحات عميد المحامين السابق والفائز بمقعد في البرلمان القادم إبراهيم بودربالة التي قال فيها : نحن في مرحلة "جهاد" لإنقاذ تونس والبرلمان الجديد يشبه برلمان الاستقلال".وقال الصحبي صمارة في حوار على راديو الديوان أف أم " أتساءل ماذا يفعل بودربالة في البرلمان اليوم ولماذا لم "يُجاهد" في المنظومات السابقة التي كان جزءا منها".وأضاف الصحبي الصمارة " إبراهيم بودربالة كيما الّي "ينڤع لبرّا من الصحن".