الصحبي صمارة : إبراهيم بودربالة كيما الّي "ينقع لبرّا من الصحن

Publié le Jeudi 02 Février 2023 - 14:30 قراءة: 0 د, 26 ث
      
علّق الخميس 2 فيفري، النائب السابق الصحبي صمارة على تصريحات عميد المحامين السابق والفائز بمقعد في البرلمان القادم إبراهيم بودربالة التي قال فيها : نحن في مرحلة "جهاد" لإنقاذ تونس والبرلمان الجديد يشبه برلمان الاستقلال".
وقال الصحبي صمارة في حوار على راديو الديوان أف أم " أتساءل ماذا يفعل بودربالة في البرلمان اليوم ولماذا لم "يُجاهد" في المنظومات السابقة التي كان جزءا منها".
وأضاف الصحبي الصمارة " إبراهيم بودربالة كيما الّي "ينڤع لبرّا من الصحن".


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