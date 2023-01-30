بيان ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات حول حجب المعطيات المتعلقة بأعداد المقترعين ونسب المشاركة في مختلف المكاتب ومراكز الاقتراع

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 15:05 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلن ملاحظو ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات تفاجأهم يوم أمس لاحد 29 جانفي 2023 بقرار جديد يتنافى مع مبادئ الشفافية الواجبة في كل عملية ديمقراطية.
ووفق بلاغ للائتلاف امتنع رؤساء وأعوان مكاتب ومراكز الاقتراع عن تمكين الملاحظين من أعداد المقترعين ونسب المشاركة في مختلف مراكز الاقتراع.

وفق نفس البلاغ " فان هذا القرار بحجب هذه المعطيات خلال عملية الاقتراع يناقض مبادئ الشفافية المطلوبة في كل عملية انتخابية والقواعد المعتمدة في كل الديمقراطيات ومن شأنه أن يزيد من الشكوك حول مصداقية الأرقام التي ستصدرها الهيئة بعد غلق مكاتب الاقتراع وامكانية التلاعب به ا، خصوصا وأن عدد الملاحظين المستقلين لا يغُطي نسبة 10% من مكاتب الاقتراع.... "

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