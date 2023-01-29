رئيس جمعية عتيد: نسبة إقبال ضعيفة جدا للناخبين إلى حدود 9 صباحا

رئيس جمعية عتيد: نسبة إقبال ضعيفة جدا للناخبين إلى حدود 9 صباحا

Publié le Dimanche 29 Janvier 2023 - 11:21 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أكد رئيس جمعية عتيد، بسام معطر، الأحد 29 جانفي 2023، لدى مداخلته بإذاعة “إكسبراس أف أم”، أنّه إلى حدود الساعة التاسعة صباحا، نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع ضعيفة جدا وفقه.

وأوضح معطر أن ملاحظي الجمعية لم يشهدوا اكتظاظًا أمام أي مكتب أو مركز اقتراع لدى فتح الأبواب على الساعة الثامنة، وأنّ بعض مكاتب الاقتراع مثل مركز اقتراع بولاية قبلي، لم يتم تسجيل قدوم أي ناخب إلى التاسعة صباحا.

وقال معطر إنّ الجمعية حاضرة بأكثر من 400 ملاحظا لمراقبة عملية الانتخاب، متحدثا عن وجود بعض الهنات فيما يتعلق بتعليق قائمات الناخبين ببعض المراكز ثم تلافيها بعد ذلك.

وبيّن بسام معطر أنّ هناك هنات أخرى تتعلق بتنقل الملاحظين من مكتب إلى آخر، إذ يتم منعهم من قبل أعوان مكاتب الاقتراع من التنقل إلى أكثر من مركز.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة الانتخابات فاروق بوعسكر قد أكد اليوم بخصوص نسبة الإقبال: “نحن متفائلون بأن تكون نسبة الإقبال أفضل من الدور الأول لعدة أسباب منها تقلص عدد الناخبين والدوائر الانتخابية، فضلُا عن حرص الهيئة على اعتماد نظام لوجستي يسهل عملية الاقتراع للناخبين”.

الكاتب: T N

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