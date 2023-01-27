الابقاء على عضو جبهة الخلاص شيماء عيسى بحالة سراح بعد رفضها الاجابة عن اسئلة قاضي التحقيق العسكري

الابقاء على عضو جبهة الخلاص شيماء عيسى بحالة سراح بعد رفضها الاجابة عن اسئلة قاضي التحقيق العسكري

Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 - 14:18 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قرّر الجمعة 27 جانفي 2022، قاضي التّحقيق العسكريّ الثّالث لدى المحكمة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس الابقاء على النّاشطة السّياسيّة وعضو الهيئة السّياسيّة لجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى بحالة سراح بعد مثولها بتهمة التّحريض بأيّة وسيلة كانت العسكريّين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدّولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتّصال بهدف الإضرار بالأمن العامّ والدّفاع الوطني.

وقال المحامي سمير ديلو ان شيماء عيسى وبعد التشاور مع هيئة الدفاع، رفضت الاجابة عن أسئلة قاضي التّحقيق نظرا لعدم اختصاص القضاء العسكريّ بمحاكمة المدنيّين وأبلغت القاضي بموقفها من القضية التي تعتبرها محاكمة سياسيّة كيديّة تستهدف معارضي الإنقلاب قبل ان يقرر الابقاء عليها بحالة سراح.



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