العماري يكشف " الوفد التونسي المشارك في القمة الافريقية الأميركية هدد بالانسحاب من القمة في حال لم يلقي رئيس الجمهورية كلمة"‎‎

العماري يكشف " الوفد التونسي المشارك في القمة الافريقية الأميركية هدد بالانسحاب من القمة في حال لم يلقي رئيس الجمهورية كلمة"‎‎

Publié le Mardi 24 Janvier 2023 - 22:09 قراءة: 0 د, 24 ث
      
كشف الاعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة أن الوفد التونسي المشارك في القمة الافريقية الأمريكية بالولايات المتحدة قبل فترة هدد بالانسحاب من القمة في حال لم يلقي رئيس الجمهورية قيس سعيد كلمة.
واوضح العماري ان التعتيم جعلنا نكتشف الحادثة بعد مدة من مصدر موثوق.
وطالب العماري من رئيسة الحكومة نجلاء بودن التحدث لوسائل الإعلام المحلية كما تتحدث مع الإعلام الاجنبي في اشارة لتصريحاتها الاعلامية في منتدى دافوس



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