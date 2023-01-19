غرفة القصابين توجه نداء لمفتي الجمهورية بخصوص أضحية العيد..!

Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 - 10:11 قراءة: 0 د, 32 ث
      
دعا رئيس الغرفة الوطنية للقصابين ،أحمد العميري، مفتي الجمهورية إلى الخروج ودعوة المواطنين ضعاف الحال إلى عدم شراء أضحية العيد لسنة أو سنتين إلى حين توفر المنتوج، على غرار ما وقع في دول أخرى.

وأضاف لدى مداخلته في برنامج "في 60 دقيقة"، الأربعاء 18 جانفي، أنه في حال لم تكن هناك وقفة حازمة فإن نزيف ارتفاع أسعاراللحوم الحمراء سيتواصل خلال شهر رمضان وعيد الأضحى المبارك وأن الكثيرين مهددين بعدم قدرتهم على شراء أضحية.

ولفت في السياق ذاته، إلى أن أسعار الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء تتراوح حاليا بين 36 و40 دينارا، قائلا "إن قطاعنا مهدد بالاندثار".


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